Covid-19 : l'OMS Europe met en garde sur un automne et un hiver "difficiles"

L'OMS Europe a aussi dévoilé une stratégie de lutte contre le virus pour l'automne et l'hiver. Elle recommande notamment d'augmenter et d'accélérer la vaccination de la population, une seconde dose de rappel pour les personnes immunodéprimées de plus de cinq ans et leur entourage proche, et une réflexion sur l'opportunité d'offrir aussi une telle mesure à des groupes à risques spécifiques, comme les femmes enceintes, les travailleurs de santé ainsi que les personnes âgées "au moins trois mois après leur dernière injection". Cette mesure a déjà été récemment recommandée par l'UE.

L'organisation invite également ses États membres à encourager le port du masque dans les transports publics et en intérieur, à aérer les espaces publics très fréquentés tels que les écoles et les bureaux, et à "appliquer un protocole rigoureux pour ceux ayant un risque de maladie grave".

Enfin, elle met l'accent sur le Covid long et appelle à "l'accélération de la recherche à la fois multidisciplinaire et individualisée". Elle reconnait aussi la nécessité de fournir des soins de réadaptation et de santé mentale à long terme "pour favoriser le rétablissement et le bien-être des personnes vivant avec cette maladie".