4e dose de vaccin anti-Covid : que nous apprennent les dernières études ?

La dernière étude en date est parue ce mercredi 13 avril dans The New England Journal of Medecine. Du 3 janvier au 18 février 2022, les chercheurs ont analysé les données de 360.000 personnes âgées, à l'époque où le variant Omicron était prédominant en Israël. Une partie des participants avaient reçu trois doses de vaccins, et l'autre une quatrième injection de Pfizer-BioNTech près de quatre mois après la précédente.

Par rapport aux trois première injections, la quatrième dose de vaccin est efficace à 52% contre l'infection, à 61% contre l'infection symptomatique, à 72% contre l'hospitalisation, à 65% contre l'admission en soins intensifs, et à 76% contre le décès. "Les résultats de notre étude en vie réelle suggèrent qu'une quatrième dose de vaccin, est, au moins initialement, efficace contre le variant Omicron", concluent les auteurs de l'étude.