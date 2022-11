Covid-19 : l'épidémie repart à la hausse, alerte Santé publique France

L'épidémie de bronchiolite, qui frappe essentiellement les bébés, est d'une ampleur sans précédent depuis une dizaine d'années. Et celle de grippe saisonnière, bien qu'encore non déclarée, s'annonce plus précoce qu'à l'habitude et fait craindre l'impact d'une "triplédémie". Dans ce contexte, Santé publique France rappelle l'importance des gestes barrières comme le port du masque dans les lieux clos et très fréquentés, et appelle en particulier les parents de nourrissons et de jeunes enfants à la vigilance, pour limiter les risques de contaminations au virus à l'origine de la bronchiolite.