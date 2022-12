Covid-19 : les hospitalisations en baisse, l'épidémie poursuit son recul

En revanche, le taux de vaccination, lui, apparaît au point mort. Au 26 décembre, seuls "15,6% des 60-79 ans et 18,8% des 80 ans et plus ont reçu une dose de rappel adapté au variant Omicron", indique l'agence sanitaire. "34,6% des 60-79 ans et 20,6% des 80 ans et plus sont considérés comme protégés par la vaccination." Dès lors, "dans le contexte des fêtes de fin d'année et d'une circulation active des virus hivernaux, il est nécessaire de renforcer l'adhésion [...] à la vaccination à jour contre le Covid-19", réclame-t-elle.