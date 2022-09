Covid-19 : quelles sont les consignes si vous êtes positif ou cas contact ?

Vous devez réaliser un test de dépistage (RT-PCR ou test antigénique ou autotest) 2 jours après avoir été prévenu par l’Assurance-maladie ou par la personne positive. Si vous souhaitez réaliser un autotest, il vous sera remis à la pharmacie sur présentation du SMS de l’Assurance-maladie ou d’une attestation sur l’honneur (PDF).

Si votre test est positif :

- dans le cas d’un autotest positif, confirmez le résultat immédiatement par un test RT-PCR et isolez-vous dans l’attente du résultat ;

- dans le cas d’un test antigénique positif, confirmez le résultat par un test RT-PCR dans les 24 heures et isolez-vous dans l'attente du résultat. L'Assurance-maladie vous contactera par SMS pour vous donner les consignes sanitaires et d'isolement ;

- dans le cas d'un test RT-PCR positif, isolez-vous immédiatement, l'Assurance-maladie vous contactera par SMS pour vous donner les consignes sanitaires et d'isolement.

Si votre test est négatif, vous devez :

- surveiller votre température et l’éventuelle apparition de symptômes, et réaliser un test de dépistage antigénique ou RT-PCR immédiatement en cas de symptômes ;

- appliquer de manière stricte les mesures barrières, et notamment le port du masque en extérieur et en intérieur (particulièrement dans les lieux avec du public), limiter vos contacts, éviter tout contact avec des personnes à risque de forme grave de Covid-19, et télétravailler dans la mesure du possible ;

- porter le masque à la maison si vous partagez votre domicile avec la personne positive au Covid-19.