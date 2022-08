Covid-19 : un million de décès dans le monde depuis le début de l'année 2022

La barre du million de morts du Covid-19 depuis janvier 2022 a été franchie ce jeudi 25 août, a annoncé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Nous avons dépassé le jalon tragique d'un million de décès dus au Covid-19 depuis le début de l'année", a-t-il affirmé en conférence de presse.

Lors de son discours, il a appelé les gouvernements à redoubler d'efforts pour vacciner tous les travailleurs de la santé, les personnes âgées et les autres personnes les plus exposées, afin d'atteindre une couverture vaccinale de 70% pour l'ensemble de la population. Selon le patron de l'OMS, un tiers de la population mondiale n'est toujours pas vaccinée, dont deux tiers du personnel de santé et trois quarts des personnes âgés dans les pays à faible revenu.