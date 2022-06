Covid-19 : attraper Omicron protègerait peu contre une réinfection, selon une étude

Or, Omicron et ses sous-variants demeurent les principales souches actuellement en circulation en Europe, ce qui signifie que les récents malades sont faiblement protégés. "Être infecté par Omicron ne fournit pas un puissant coup de pouce à l'immunité contre la réinfection par Omicron à l'avenir", déplore auprès du British Medical Journal le Pr Rosemary Boyton, auteur principal de l'étude. "Omicron est plus furtif que les variants précédents et vole sous les radars", confirme le Pr Danny Altmann, co-auteur de l'étude. "Le système immunitaire est incapable de s'en souvenir."