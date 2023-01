Covid-19 : le niveau d'alerte maximal maintenu par l'OMS

Le docteur Tedros avait déjà fait savoir qu'il jugeait prématurée la levée du niveau d'alerte le plus élevé. "Bien que je ne veuille pas devancer l'avis du comité d'urgence, je reste très préoccupé par la situation dans de nombreux pays et le nombre croissant de décès", avait-il dit mardi 24 janvier, lors d'un point de presse régulier à Genève.

"Mon message est clair : ne sous-estimez pas ce virus, il nous a surpris et continuera de nous surprendre et il continuera de tuer, à moins que nous ne fassions plus pour fournir les moyens sanitaires aux personnes qui en ont besoin et pour lutter contre la désinformation à l'échelle mondiale", avait insisté le directeur général.