Covid-19 : l'Union européenne signe un contrat pour un nouveau vaccin développé en Espagne

Le vaccin, qui est conçu comme dose de rappel pour les personnes âgées de 16 ans ou plus, selon la Commission, est décrit comme "un vaccin bivalent à protéine recombinante". Il est conservé à l'état réfrigéré, entre 2 et 8° C, ce qui facilite son stockage et sa distribution en Europe et dans le monde entier, souligne le communiqué.

Le sérum est actuellement en cours d'évaluation par l'Agence européenne des médicaments (EMA). S'il reçoit une autorisation de mise sur le marché, les quatorze pays de l'UE qui participent à la passation conjointe de marché seront en mesure de l'acheter par l'intermédiaire du contrat-cadre déjà en place.