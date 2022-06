Covid-19 : la reprise épidémique se confirme en France

Une reprise épidémique qui touche tous les territoires. En Île-de-France, le taux d’incidence au 15 juin s’élevait ainsi à 414,1 pour 100.000 habitants, contre 269,4 sept jours auparavant. Dans certains départements, le taux d'incidence s'est également envolé dernièrement. Au 10 juin, celui de la Corrèze a augmenté de 78,99% en une semaine, soit la hausse la plus importante de l'Hexagone. Puis, suivent les Hauts-de-Seine avec +52,65%, Paris avec +52,24%, l'Essonne avec +47,62%, la Savoie avec +47,01%, la Seine-Saint-Denis avec +46,9%, le Val-d'Oise avec +46,63% et le Val-de-Marne avec +44,76%.

Cette reprise des contaminations est principalement due aux sous-variants BA.4 et BA.5, d’abord repérés au Portugal et en Afrique du Sud et qui prennent le pas sur le BA.2. Au début du mois, Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), expliquait ainsi à TF1info que le sous-variant BA.5 était "estimé 10-15% plus contaminant que BA.2". Toutefois, selon l’expérience du Portugal, l’arrivée de ces deux variants a provoqué un fort rebond des contaminations, mais pas des hospitalisations.

Par ailleurs, cette augmentation des contaminations pourrait être freinée par l’arrivée des vacances d’été, moins propices aux contaminations. "L’effet estival et vacances peut contrebalancer cette hausse, dans une certaine mesure. Mais nous allons avoir une vraie persistance de la circulation de ce virus, comme un bruit de fond, qui risque de créer les conditions pour une reprise épidémique à l'automne", estimait ainsi début juin Benjamin Davido.