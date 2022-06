Covid-19 : les vaccins auraient évité près de 20 millions de morts en 2021, selon une étude

Selon cette étude, les pays à revenu élevé et intermédiaire ont représenté le plus grand nombre de décès évités (12,2 millions sur 19,8 millions). Ces chiffres sont dus à l'inégalité dans l'accès aux vaccins dans le monde. Près de 600.000 décès supplémentaires auraient aussi pu être évités si l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de vacciner 40% de la population dans chaque pays d’ici la fin de 2021 avait été atteint. "Nos résultats montrent que des millions de vies ont probablement été sauvées en mettant des vaccins à la disposition des gens partout dans le monde", a déclaré le Dr Oliver Watson, auteur principal de l’étude, de l'Imperial College de Londres, cité dans le communiqué de la revue. "Cependant, on aurait pu faire plus", a-t-il ajouté.