Covid-19 : un Britannique testé positif pendant 505 jours, un record

Pour réaliser l'étude, les chercheurs du King's College London et de l'hôpital londonien Guy's and St Thomas' se sont penchés, entre mars 2020 et décembre 2021, sur le cas de neufs patients immunodéprimés présentant une infection persistante au virus.

Les neufs patients ont tous été testés positifs au minimum pendant huit semaines. Deux d'entre eux l'ont été pendant plus d'un an. Parmi les neuf malades, quatre sont décédés et quatre ont fini par guérir. Mais l'un d'eux était toujours infecté par le virus début 2022, soit 412 jours après avoir été testé positif pour la première fois.

Selon Dr Gaia Nebbia, "les patients immunodéprimés avec une infection persistante ont peu de chances de survie, et de nouvelles stratégies de traitements sont nécessaires de manière urgente pour mettre fin à leur infection".