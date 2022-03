Vaccins : plus de 2 milliards de doses, parfois périmées, stockées à travers le monde

À titre de repère, en Afrique, le stock de vaccins est passé de 80 millions de doses avant octobre à plus de 300 millions actuellement. Mais 40% des doses réceptionnées sur ce continent n’ont pas encore été administrées. Plus éloquent encore : dans les 27 pays à faible revenu, le nombre de doses stockées (118 millions) se révèle désormais plus élevé que le nombre de doses administrées (94 millions).