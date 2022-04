Covid-19 : BA.4, un nouveau sous-variant d'Omicron détecté en Belgique

Alors que le pic de la vague de BA.2 semble officiellement atteint en France, la perspective de voir émerger de nouveaux variants plus contagieux et plus sévères est toujours à craindre. C'est dans ce contexte qu'un nouveau sous-lignage d'Omicron vient d'être détecté aux frontières de l'Hexagone, les autorités scientifiques belges ayant annoncé, ce lundi 11 avril, que la souche baptisée BA.4 était désormais présente sur le territoire.

L'échantillon de cette nouvelle variante du virus, déjà décelée dans d'autres pays européens, a été prélevé en Belgique francophone et analysé par l'Université libre de Bruxelles, ont en outre précisé les virologues Piet Maes et Marc Van Ranst. Selon ce dernier, la découverte n'a pour l'heure rien d'inquiétant. "Les virus accumulent les mutations, c'est ce qu'ils font toujours. De nouvelles versions feront encore surface", souligne-t-il, précisant "préférer les subversions d'Omicron qu'un tout nouveau variant".