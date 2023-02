Papillomavirus : une annonce attendue mardi pour "éradiquer" la maladie

Extrêmement fréquentes, ces infections sont la plupart du temps bénignes. Problème, elles peuvent persister et aboutir à un cancer : les HPV sont responsables de 2.900 cancers du col de l'utérus provoquant plus de 1000 décès par an, 1500 cancers de la sphère ORL, 1500 cancers de l'anus, 200 cancers de la vulve ou du vagin et une centaine de cancers du pénis.

Pourtant, des solutions existent. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ces cancers seraient totalement éliminables grâce au dépistage et à la vaccination. Or, le taux de couverture vaccinale est actuellement en France de 37% pour les filles et 9% pour les garçons, alors que la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 vise un objectif de 80% d'ici à sept ans.