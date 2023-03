Papillomavirus : quels effets de la vaccination en Australie sur le cancer du col de l'utérus ?

En revanche, d’autres signes d’efficacité de la vaccination sont décelables plus tôt, comme la réduction des infections au papillomavirus ou des lésions précancéreuses du col de l’utérus. Et ils sont très encourageants au sein de la population australienne. Ainsi, les infections détectées dans les frottis de jeunes femmes de 18 à 24 ans ont quasiment disparu dans les États australiens de Victoria et de New South Wales, passant de 22,7% à 1,5% en dix ans, entre 2005-2007 et 2015.

"Le taux de détection des lésions précancéreuses du col de l’utérus parmi les femmes dépistées a également fortement diminué entre 2004-2006 et 2016, passant de 13,6 à 3,9 pour 1000 femmes âgées de moins de 20 ans", constatent les organismes français à partir d'études australiennes conduites en vie réelle. Des résultats encourageants qui font espérer aux autorités australiennes une éradication prochaine du cancer du col de l’utérus, alors que les premières jeunes femmes vaccinées en 2007 commencent tout juste à se faire dépister.