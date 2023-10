Papillomavirus : tout ce qu'il faut savoir sur la vaccination des collégiens

Les collégiens vaccinés dans le cadre de cette campagne doivent recevoir une première dose cet automne ou cet hiver, et une seconde six mois plus tard, toujours dans leur collège et sur le temps scolaire.

Lancé sur le marché dans les années 2000, le vaccin contre le HPV a depuis fait ses preuves contre l'infection par ces virus et, de manière de plus en plus avérée, contre le risque de déclarer un jour un cancer du col de l'utérus. Sa durée de protection n'est pas encore précisément connue mais il est d'autant plus efficace qu'il est administré avant la rencontre avec le virus à l'origine de l'infection, la protection étant proche de 100% dans ce cas, selon les autorités sanitaires. Après le début de la vie sexuelle, la protection est moindre, car le vaccin ne protège pas contre les infections antérieures à HPV. À noter également que la vaccination ne protège pas contre tous les types d'HPV. Chez la femme, il protège contre plusieurs souches d'HPV et notamment les types 16 et 18, à savoir les deux plus dangereux.