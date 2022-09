Papillomavirus humains : comment faire vacciner votre adolescent ?

Il est possible de se faire rembourser le vaccin à hauteur de 65% par l'Assurance-maladie, sur prescription médicale. La part restante peut être financée par votre mutuelle et votre complémentaire santé. Certains centres de vaccination offrent la possibilité de réaliser l'injection sans avancer les frais.

Pour les bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS), la vaccination est gratuite. Dans certains centres de vaccination municipaux ou départementaux, il n'y a rien non plus à débourser. À noter également : la vaccination peut être réalisée à l'occasion d'une consultation de suivi médical de l'enfant et de l'adolescent, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans, un rendez-vous pris en charge intégralement par l'Assurance-maladie.