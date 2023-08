Papillomavirus : il touche près d'un homme sur trois dans le monde

Il faut rappeler que l'essentiel des infections sont asymptomatiques. Si le corps élimine naturellement le virus dans de nombreux cas, une partie des infections sont plus dangereuses. Persistantes, elles sont très redoutées puisque pouvant favoriser l'apparition de cancers tels que celui de l'utérus.

"Être infecté par un papillomavirus est d’une banalité sans nom, ce n’est pas grave. Tous ne donnent pas un cancer", tenait à rappeler il y a quelques mois la médecin Anne-Sophie Banaszuk, interrogée par Ouest France. Toutefois, "c’est la persistance du virus dans le temps qu’il est important de suivre". La Haute autorité de santé, en 2019, insistait déjà sur le rôle de la vaccination contre les HPV chez les garçons. À l'époque, elle estimait que "l'élargissement de la vaccination anti-HPV aux garçons permettrait (...) de freiner la transmission au sein de la population générale, et ainsi de mieux protéger les garçons et les hommes quelle que soit leur orientation sexuelle, mais aussi de mieux protéger les filles et les femmes non vaccinées".