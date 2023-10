Papillomavirus : la campagne de vaccination commence ce lundi dans les collèges

En plus de l'idée reçue selon laquelle cette vaccination serait inutile pour les hommes, le vaccin fait l'objet de nombreuses fausses informations : il "provoquerait de graves effets secondaires, et ne serait pas efficace", détaille à l'AFP la sociologue des sciences Romy Sauvayre. Sur les réseaux sociaux, des internautes l'accusent de "provoquer l'insuffisance ovarienne et donc la stérilité des jeunes filles", ou encore assurent qu'on peut "acquérir une immunité naturelle" au HPV, ajoute-t-elle. Le vaccin est également ciblé pour des motifs religieux, certaines personnes refusant d'aborder le sujet des maladies sexuellement transmissibles avec leurs enfants.

La vaccin a notamment été entaché par la médiatisation en 2010 du cas de Marie-Océane Bourguignon, cette jeune fille ayant connu des symptômes proches de la sclérose en plaques après deux injections. Son état s'est ensuite stabilisé et la justice l'a déboutée de sa plainte contre le laboratoire.

En juillet, le collectif E3M, accusant les vaccins anti-HPV de provoquer une maladie non reconnue, la myofasciite à macrophages, a saisi la justice pour demander un moratoire sur la nouvelle campagne gouvernementale.