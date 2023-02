Papillomavirus : pourquoi faire vacciner ses garçons ?

Si ces infections extrêmement fréquentes sont la plupart du temps bénignes elles peuvent donc persister et aboutir plusieurs années plus tard à un cancer. Dans ce contexte, le dépistage n'est pas à négliger non plus. Il vise à détecter des lésions précancéreuses et à les traiter avant qu'elles n'évoluent en cancer. Il permet également de détecter et traiter des cancers à un stade précoce.

Il doit être réalisé dans des intervalles de temps recommandés : tous les 3 ans entre 25 et 29 ans (après 2 tests réalisés à 1 an d'intervalle et dont les résultats sont normaux) et tous les 5 ans entre 30 et 65 ans.