Vaccination anti-HPV au collège : le cas de l'enseignement privé vire à la polémique

"Je vais vous donner un scoop : on injecte un vaccin, on n'injecte pas le démon", a poursuivi le ministre de la Santé, ne cachant pas son agacement. Cette vaccination "protège du cancer du col de l'utérus, de la vulve, du vagin, de l'anus... peut-être que certains trouvent ça choquant mais les enfants de 5e, ils ont tous entendu ça, qu'ils soient dans le public ou dans le privé", a-t-il ajouté. "Que les parents et enfants, en conscience, ne veuillent pas faire la vaccination, je comprends mais que des établissements disent 'on n'organise pas', là on a un problème majeur".

Aurélien Rousseau s'est toutefois montré confiant sur le fait que le taux d'adhésion finisse par augmenter : "Je pense que la raison va l'emporter."