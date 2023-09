Papillomavirus : y a-t-il vraiment une hausse des cancers dans les pays ayant le plus vacciné ?

Du côté de l'Institut national du cancer, on nuance les propos du ministre de la Santé. "Ce qui est en train d’être éradiqué", confie-t-on à TF1info, c’est "la circulation du virus et les lésions précancéreuses." Pour autant, "même en tenant compte de la protection collective qui interviendra" au fil du temps avec une progression de la vaccination, il serait prématuré d'en conclure "que les risques d’infection et de cancers deviennent nuls".

Plusieurs raisons sont avancées par le Pr Ifrah : le fait que "les vaccins ne couvrent pas toutes les souches, mais celles qui représentent 90% des cancers" (ce qui explique les dépistages menés entre 25 et 65 ans), mais aussi un "portage et une circulation minimes" du virus chez des non-vaccinés. À cela, le spécialiste ajoute que "des personnes d’autres pays, non vaccinées, peuvent séjourner sur le territoire" et qu'elles peuvent ainsi le transmettre.

À l'inverse, le responsable de l'INCa met en garde contre les discours associant vaccination contre les papillomavirus et hausse des cas de cancer. "Une augmentation des cancers du col de l’utérus a été observée dans plusieurs pays au début des années 2000", note-t-il, mais elle fut "très antérieure à la vaccination". Cette progression des cas "a touché prioritairement les tranches d’âge franchement supérieures aux 20-29 ans et donc des personnes non vaccinées". Les raisons de certains sursauts des cancers "méritent d’être investiguées en fonction du contexte de chaque pays, et à l’aune d’un certain relâchement dans les précautions vis-à-vis du risque vénérien", poursuit le scientifique.

Dans les pays qui ont commencé à vacciner massivement contre les infections à papillomavirus humain, des dispositifs de surveillance ont été mis en place. La Suède, l'Australie ou encore la Norvège peuvent compter sur des programmes de dépistage du cancer du col de l’utérus, glisse Norbert Ifrah. Au cours des dernières années, ces programmes ont commencé à intégrer des femmes ayant été vaccinées, et pourront donc fourni un suivi précieux de leur état de santé.