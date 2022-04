Salmonelles dans des Kinder : l'ONG Foodwatch pointe l’inaction de Ferrero

À l’approche de Pâques, les chocolats Kinder risquent bien de ne pas faire partie des fêtes. Produit phare des enfants, ces œufs en chocolat ont été retirés de la vente à la suite de suscriptions de contaminations de salmonellose. L’association Foodwatch assure que le groupe italien Ferrero avait été averti en amont. Une première fois par les autorités anglaises, qui les avait alertés, le 23 mars dernier, d’un éventuel lien entre les contaminations de salmonellose et ses Kinder. Quelques jours plus tard, la France l’avait fait à son tour. Mais la marque a agi seulement dix jours plus tard. C’est alors que les Kinder ont été rappelés par le groupe Ferrero dans les supermarchés de France et du Royaume-Uni.