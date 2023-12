Paris : l'hôpital Pompidou lance un appel aux dons pour financer un nouveau scanner

L'hôpital Pompidou a lancé un appel aux dons pour acheter un scanner dernière génération. Une initiative qui a interrogé sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un établissement de l'AP-HP appelle à la générosité.

Le futur scanner de l'hôpital Georges-Pompidou sera-t-il en partie financé par des dons privés ? C'est en tout cas ce qu'envisage l'établissement de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Sur son compte Twitter, il a lancé un appel à la générosité, jeudi 28 décembre, incitant chacun à donner de l'argent, un montant libre, pour acheter un scanner à comptage photonique. Il s'agirait du premier appareil de ce type à être mis en service en région parisienne et seulement le troisième en France. La technologie qu'il utilise permet notamment une meilleure qualité d'image et donc un meilleur diagnostic.

Mais sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se sont offusqués de cette opération, lancée par un hôpital public, se demandant pourquoi leurs impôts ne pouvaient pas financer l'acquisition du scanner. Des responsables politiques, comme Guilhem Carayon, vice-président des Républicains, ou Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, ont également réagi sur X (ex-Twitter). Cette dernière a comparé "le budget de l'armée en forte hausse, mais la charité publique pour la santé... Si on faisait l'inverse ?"

Des dons défiscalisés

De son côté, l'équipe mécénat de l'AP-HP s'est défendue auprès de TF1info : "Le mécénat et les dons ne viennent qu’en appui de l’acquisition de ce matériel très innovant, qui représente un saut technologique et qui est très majoritairement financé par l’AP-HP. Les appels aux dons sont très fréquents et s’intensifient particulièrement tous les mois de décembre qui marquent la fin de l’année fiscale", assure-t-elle. En effet, ces dons donnent droit à une défiscalisation, comme ceux pour les associations.

Par ailleurs, l'appel aux dons lancé par l'hôpital Pompidou n'est pas le premier pour un établissement public. Le 22 décembre, l'hôpital Saint-Louis (AP-HP) en lançait un pour financer une salle de sport pour les patients atteints de cancer. Même initiative du côté du CHU de Bordeaux dans lequel les services pédiatriques ont voulu créer deux classes pour les enfants hospitalisés.