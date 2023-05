Pollution aux particules fines dans le métro : quels risques pour la santé ?

En moyenne, la pollution aux particules fines PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 micromètres) dans le métro et le RER est de 24 μg/m3, soit près de cinq fois plus que les 5 μg/m3 recommandés par l'OMS, détaille dans un communiqué "Vert de rage" tandis que la sur-pollution, définie comme l'excès de pollution dans la station par rapport à l'extérieur, a été mesurée à 10,5 μg/m3 en moyenne.

Plus en détail, la ligne 5, "où la sur-pollution moyenne engendrée par le trafic" est de 18 μg /m³ arrive en tête des stations et des lignes les plus polluées selon le classement établie par l'étude, suivie par le RER A (+17 μg /m³) et la ligne 9 (+16μg /m³). A contrario, les lignes C, 14 et 3bis (Respectivement + 3, +3 et +2,5 μg /m³) font figure de bons élèves, détaillent les travaux coordonnés par Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au CNRS et membre du comité scientifique de l'association Respire, à l'origine d'une plainte qui a conduit en avril à l'ouverture d'une enquête visant la RATP pour "mise en danger d’autrui et tromperie.