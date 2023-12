À Paris, l'air deux fois plus pollué aux particules ultrafines près du périphérique

Une étude inédite d'Airparif, publiée mardi, montre que l'air est deux fois plus pollué qu'ailleurs près du périphérique à Paris. Les concentrations aux particules ultrafines dans cette zone sont "2 à 2,5 fois supérieures à celles observées sur les sites urbains", pointe le rapport. Ces polluants sont hautement nocifs pour la santé.

Ce sont des données inquiétantes pour la santé des Parisiens. Selon la première étude d'Airparif sur le sujet, l'air est bien plus pollué aux particules ultrafines près de deux grands axes routiers de la capitale qu'ailleurs dans la ville. "Le nombre de particules ultrafines sur les sites trafic du boulevard Haussmann et du boulevard périphérique est 2 à 2,5 fois supérieur à ceux observés sur les sites urbains de fond étudiés", a indiqué l'observatoire de l'air en Île-de-France dans sa synthèse publiée lundi 11 décembre.

La campagne de mesures a été effectuée entre février et mai 2022. L'association a relevé des taux de 21.900 particules par centimètre cube sur le boulevard Haussman et 25.600 sur le boulevard périphérique Est contre entre 9900 et 10.800 dans une zone urbaine du 18e arrondissement de la capitale ou aux Halles.

Des particules 1000 fois plus fines qu'un cheveu

Ces particules ultrafines, explique Airparif, proviennent "du trafic routier, mais aussi du chauffage au bois et de la transformation de gaz polluants dans l'atmosphère". Ces polluants "non réglementés" et "dont les sources d'émissions sont mal connues à Paris" sont de très petite taille et ont un impact sur la santé humaine. En effet, présentes dans l'air, les particules ultrafines ont un diamètre inférieur à 100 nanomètres, soit "1000 fois plus fin qu'un cheveu", rappelle Airparif, pour qui leur "impact sanitaire fait consensus : plus les particules sont de petite taille, plus elles sont dangereuses pour la santé".

La réduction de la pollution de l'air fait partie des arguments avancés par la mairie de Paris pour réduire de 70 à 50 km/h la vitesse maximale sur le périphérique. Elle entend ainsi protéger les 500.000 riverains de l'axe circulaire. Mais le gouvernement s'oppose à ce projet que la maire Anne Hidalgo veut mettre en place après les Jeux olympiques de 2024.