Pas-de-Calais : huit cas de saturnisme détectés chez des enfants

Les chiffres définitifs sont désormais sur la table. Lancé l'été dernier dans le Pas-de-Calais en réponse aux inquiétudes de riverains de l'ancienne fonderie Metaleurop, un dépistage révèle que huit cas de saturnisme et 75 imprégnations élevées au plomb ont été détectés chez des enfants, a appris vendredi l'AFP auprès de l'Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France. Cette "maladie du plomb", qui affecte le système nerveux, la moelle osseuse et les reins, est particulièrement grave chez les plus jeunes, qui sont les plus à même d'ingérer des particules et de porter des objets contaminés à leur bouche.

Il s'agit du bilan définitif de ce dépistage lancé en juin 2022, et prolongé jusqu'en novembre, pour les moins de 18 ans d'Evin-Malmaison, Courcelles-lès-Lens, Noyelles-Godault, Leforest et Dourges. Au total, 1878 enfants, soit 25% de la population ciblée de la campagne, ont été examinés, précise l'ARS.