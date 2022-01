Omicron : le pass sanitaire plus assez efficace, la Catalogne s'en passe

Ces dernières semaines, la région ibérique de 7,7 millions d'habitants a progressivement levé la majeure partie de ses restrictions sanitaires. Les jauges d'occupation dans les restaurants et la limite de dix personnes pour les réunions privées ont notamment été supprimées. Il y a une semaine, elle a aussi levé le couvre-feu, alors en vigueur entre 1h00 et 6h00 du matin à Barcelone et dans une grande partie de la région depuis fin décembre. Seule demeure, à l'heure actuelle, la fermeture des discothèques.

Pour rappel, en Espagne, les régions sont compétentes en matière de santé. Certaines ont donc instauré un pass sanitaire, comme la Catalogne, et d'autres n'y ont pas eu recours.