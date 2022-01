Le pass vaccinal remplace le pass sanitaire : tout ce qu'il faut savoir ce lundi

Comment le pass sanitaire va devenir le pass vaccinal ? Dès ce lundi 24 janvier, le pass vaccinal devient obligatoire pour les personnes de 16 ans et plus. Désormais un test négatif ne sera plus suffisant pour se substituer au pass. Toutefois, un certificat de rétablissement sera délivré aux personnes ayant été contaminées dans un délai de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Des dérogations pourront également être fournies à ceux débutant la vaccination.