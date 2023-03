Changement d'heure : "À l'heure d'été, les enfants, comme les personnes sensibles à la lumière naturelle, peuvent avoir davantage de mal à s'endormir"

Quels peuvent être les autres conséquences ?

Un corollaire a été établi avec l'appétit. On peut par exemple avoir faim plus tôt, et donc être amené à se lever plus tôt. L'heure gagnée est donc hypothétique, tout le monde n'en profite pas forcément. De nombreuses études ont également une plus grande irritabilité pendant la journée. Mais il est possible de s'y préparer en amont en adaptant son rythme de sommeil. Pour l'heure d'hiver, on peut par exemple se coucher un quart d'heure plus tard les jours précédents pour un endormissement un peu plus tardif.