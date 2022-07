Passages aux urgences sans raison valable : vrai problème ou cas isolés ?

On le comprend, il est délicat de mettre en avant un chiffre précis relatif aux entrées aux urgences pour des motifs relevant plutôt de la médecine générale. Les travaux de Diane Naouri et ses collègues, singuliers en France, permettent néanmoins de mieux comprendre comment certains facteurs conduisent à multiplier les admissions inappropriées. "Nous avons observé que les patients jeunes et ceux présentant une vulnérabilité socio-économique étaient plus prompts à se tourner vers les urgences. Pas uniquement des gens précaires, attention, mais il est clair que le fait d’être précaire peut rendre plus difficile l’accès aux soins et leur continuité. Elle peut parfois s'accompagner également d'une connaissance plus limitée du système global de santé et de son fonctionnement."

Les urgences, d'une certaine manière, deviennent une solution par défaut. "10% des patients environ expliquent ne pas savoir où consulter et se disent anxieux ", ce qui "incite à réfléchir sur la manière de les accompagner et de les informer." Le maillage territorial des structures de soin peut ensuite être interrogé, avec en toile de fond la question des déserts médicaux. Avec peu d'autres options à leur disposition, les patients sont en effet incités de manière indirecte à faire le choix des urgences.

Si le sujet se révèle très sensible à l'heure actuelle, c'est parce que l'on "observe une augmentation croissante du nombre de passages aux urgences", insiste Diane Naouri. "Vous vous retrouvez avec des services engorgés et des temps d’attentes qui se rallongent. C'est l'un des points les plus problématiques, parce que cela peut signifier pour certains patients un risque d'une perte de chances". Pour les personnes de plus de 75 ans, rappelle-t-elle, "chaque heure de plus passée aux urgences augmente de 3% le risque d’effets indésirables". En 2023, la Drees va conduire une étude similaire à celle menée en 2013. Celle-ci permettra sans doute de constater des évolutions et de déterminer la manière dont les urgences ont évolué.