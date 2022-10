Covid-19 : des indicateurs en hausse, le virus progresse "fortement"

Gestes barrières et vaccination sont plus que jamais de rigueur. L'épidémie de Covid-19 en France reste active, avec une hausse des hospitalisations et des contaminations pendant sa vague de rentrée, débutée en septembre. Selon les derniers bilans de l'agence Santé publique France, la circulation du Covid-19 a progressé "fortement sur l'ensemble du territoire métropolitain, en particulier chez les plus âgés".