Pénible le jour, la canicule est aussi l'ennemie de notre sommeil

Lors des périodes de canicule, les températures restent élevées y compris la nuit. Difficile dans ces conditions de dormir sereinement : un problème qui risque de ne pas s'arranger avec le dérèglement climatique. L'impact de la chaleur sur le sommeil ? Il est avéré : "Jusqu'à 28 degrés environ, on peut arriver à bien dormir, au-delà cela devient beaucoup plus compliqué", note auprès de l'AFP Armelle Rancillac, chercheuse en neurosciences Inserm au Collège de France.

"Lorsqu'il fait très chaud, la dilatation des vaisseaux sanguins au niveau de la peau est moins efficace, la déperdition de chaleur moindre, ce qui retarde l'endormissement", ajoute la spécialiste. Un problème puisque pour trouver le sommeil, l'une des conditions est de parvenir à diminuer sa température interne. Notons par ailleurs que le cerveau, où les neurones régulant température et sommeil sont particulièrement reliés, est un organe sensible à la chaleur. Une élévation du mercure entraîne ainsi une hausse du thermostat central et active des systèmes de stress dans notre corps.