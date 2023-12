Pénurie d'amoxicilline pédiatrique : "La situation continue de se dégrader"

L’amoxicilline en version pédiatrique fait toujours l'objet "de fortes tensions", selon l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Le 8 décembre, deux tiers des officines de France étaient ainsi en rupture de stock. De quoi craindre une pénurie de cet antibiotique parmi les plus utilisés ?

Le contexte ne semble pas s'être arrangé depuis l'alerte de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine fin octobre. L'amoxicilline pédiatrique "fait l’objet de fortes tensions, voire de ruptures de stock", indique l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) qui reconnaît, auprès du Parisien, que "la situation continue de se dégrader". Elle précise en outre que "les formes les plus impactées sont les suspensions buvables en flacon, qui sont majoritairement prescrites en ville chez les enfants".

Plus en détail, d'après les données disponibles sur le site de l'agence dans le cadre du plan de suivi hivernal des tensions sur les médicaments "majeurs", les grossistes répartiteurs disposent de moins de trois jours de stock pour les versions 500 mg/5 ml et 250 mg/5 ml tandis que les pharmacies ont entre trois et sept jours pour le 250 mg/5 ml et moins de trois jours pour le 500 mg/5 ml.

Tensions également sur le Clamoxyl et l'Augmentin

S’agissant des deux dosages, les deux tiers des officines étaient en rupture de stock le 8 décembre, toujours selon l’ANSM. Dans le même temps, moins d’une agence sur cinq est en capacité de livrer des pharmacies qui passeraient commande, d'après les chiffres communiqués par la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CSRP) au Parisien.

Sont également concernées par ces tensions : l'amoxicilline sous forme orale 1000 mg (Clamoxyl et génériques) et les spécialités associant amoxicilline et acide clavulanique, plus connues sous le nom d'Augmentin (et générique) sous forme orale 500 mg/62,5 mg et 100 mg/12,5 mg.

Mise à disposition de la majeure partie des stocks

Les pharmacies les plus touchées tentent donc de passer directement commande auprès des laboratoires. "L’ANSM leur a demandé de vendre au maximum 20% de leur production en direct, pour que la distribution reste la plus équitable possible", indique Emmanuel Déchin, de la CSRP, au Parisien, assurant qu’"une mise à disposition de la majeure partie des stocks des industriels dans les agences de répartition, au plus proche des officines et des patients, a été actée collectivement" lors d’une réunion le 13 décembre.

Pour rappel, le 10 novembre, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, avait réuni les acteurs de la chaîne du médicament (fabricants, répartiteurs, grossistes, pharmaciens, etc.) pour tenter de trouver des solutions.

À titre de repère, fin octobre, près de 4000 médicaments étaient en rupture de stock ou en risque de pénurie, avait alerté il y a quelques semaines l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. D'autres se trouvaient alors en extrême tension, comme le paracétamol ou encore les antalgiques et les antibiotiques dont l'amoxicilline.

Pour faire face à ces pénuries, l'ANSM a autorisé 47 pharmacies en France disposant d'un laboratoire à fabriquer artisanalement certains médicaments depuis décembre 2022.