Pénurie d'amoxicilline : l'Agence nationale du médicament autorise certaines pharmacies à en fabriquer

Des pénuries d'analgésiques, des antibiotiques qui viennent à manquer : les tensions sur les médicaments se font de plus en plus sentir. L'amoxicilline, un antibiotique largement prescrit chez les enfants, ou encore le paracétamol, notamment sous sa forme pédiatrique, sont sous tension. Mais si ces deux médicaments font la Une de l'actualité, toutes les classes de médicaments sont concernées par les ruptures de stock ou tensions d'approvisionnement, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), dont par exemple les corticoïdes. Trois types de médicaments dits "à intérêt thérapeutique majeur" sont plus particulièrement exposées : les anti-infectieux, les médicaments du système nerveux (antiparkinsoniens, antiépileptiques) et ceux du système cardiovasculaire.