Stations à sec : des professionnels de santé inquiets de ne plus pouvoir travailler

C'est le choix qu'a dû faire Zaya, infirmière libérale dans le Nord, qui témoigne dans le reportage TF1 en tête de cet article. "Là, il me reste la moitié d'un plein, je ne sais pas comment je vais pouvoir finir ma journée", angoisse-t-elle. La professionnelle de santé n'est pas la seule. Interrogé sur Franceinfo, le président du Syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux, John Pinte, a expliqué que "des infirmiers n'ont pas pu aller travailler" faute de carburants.

La recherche de stations-service avec de l'essence disponible, désorganise par ailleurs les emplois du temps. Face à une ou deux heures d'attente, médecins et infirmiers libéraux sont obligés de choisir des patients et des soins. "On ne va pas pouvoir assurer tous les soins" dans les Hauts-de-France, s'est encore inquiété John Pinte.

Pourtant, cette région, particulièrement impactée par les manques, avec 30% des stations-service en rupture de carburants, est concernée par certaines mesures pour faire face à la situation. Un accès prioritaire pour certains publics, avec des créneaux définis dans des stations-essence spécifiques, a ainsi été mis en place. Les professionnels de santé munis d’une carte professionnelle ou d’une attestation de leur employeur, ou encore les ambulanciers, sont concernés.