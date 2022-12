Pénurie de Doliprane : le ministre de la Santé appelle à ne pas paniquer

Ne pas céder à la panique et ne pas faire de stock pour ne pas empirer la situation. C'est l'appel lancé ce vendredi matin, sur BFMTV, par le ministre de la Santé. Interrogé à propos des tensions sur l'approvisionnement en Doliprane qui touchent les pharmacies, et alors que la France est confrontée à une triple épidémie de Covid, grippe et bronchiolite, François Braun a alerté : "Hier (jeudi 8 décembre, ndlr) nous avons consommé trois journées de stocks" de Doliprane.

"Je ne veux pas qu'il y ait de moment de panique, que les gens stockent", a lancé le ministre alors que de nombreux Français s'inquiètent du manque de ce médicament, parmi les plus populaires du pays, notamment face à une épidémie de bronchiolite sans précédent depuis une dizaine d'années et qui touche les bébés.