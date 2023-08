Urgences pédiatriques : les lits de réanimation saturés en Île-de-France

Auprès du Parisien, Gilles Jourdain a assuré que 36 lits sur les 102 de réanimation et de soins continus pédiatriques manquaient en Île-de-France. D'après lui, les services de Necker (Paris 15e), Robert-Debré (Paris 19e) ou encore du Kremlin-Bicêtre (Paris 12e) n'ont plus aucune place de libre. De son côté, Azzedine Ayachi, coordonnateur de la Fédération SAMU-SMUR pédiatrique AP-HP, abonde et parle d'une "tension" qui dure "depuis plusieurs jours". "On a à peu près un tiers des lits qui sont fermés donc cela réduit considérablement l'offre de soins. Quand on se dit qu'aujourd'hui, en plein été, on n'a pas de place, qu'est-ce que ce sera quand l'épidémie [de bronchiolite] arrivera ?", s'interroge-t-il, cité par Franceinfo.