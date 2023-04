Pénurie de médicaments : "Cela va se poursuivre", alerte Laurence Cohen (PCF), rapporteuse d'une commission d'enquête

Vous craignez que d'autres pénuries se déclarent ?

Évidement puisque c'est la même politique qui est menée. On voit bien que les pénuries touchent de plus en plus de molécules. Si on remonte à la source, on voit bien que ce sont les mêmes politiques qui provoquent les mêmes effets puisque c’est la même politique qui est menée au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial. Quand on assiste à des situations de tensions, on est toujours sur les mêmes causes : la concentration sur un site unique, ce qui rend vulnérable la production, et le fait qu’au niveau de la propriété intellectuelle, souvent, c’est un brevet qui est détenu par un laboratoire, ce qui empêche de pouvoir faire, par exemple, des génériques.

Or, aujourd'hui, il y a une concentration des productions. Il y a quelques années, il y avait de nombreux sites de production en France, qui produisaient, fabriquaient, distribuaient les médicaments. Pour augmenter les marges bénéficiaires, ces sites ont été fermés et délocalisés en Chine et en Inde parce qu’il y a une main d’œuvre beaucoup moins chère, des normes environnementales beaucoup moins exigeantes. Mais en concentrant la production sur un seul site, dès qu’il y a un petit problème d’impureté, dès qu’une chaine ne fonctionne pas, cela stoppe tout et cela impacte celles et ceux qui utilisent ce médicament.