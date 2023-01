Pénurie de médicaments : la vente en ligne de paracétamol temporairement interdite

La décision a été prise alors que "les tensions en médicaments à base de paracétamol se poursuivent depuis plus de six mois", en particulier pour les formes destinées aux enfants. "Les différentes mesures prises par les autorités sanitaires, pour efficaces qu'elles aient été, n'ont pas permis, jusqu'à présent d'y mettre fin", reconnaît l'arrêté. Depuis plusieurs mois, les autorités ont en effet limité le nombre de boîtes autorisées à la vente par personne dans les pharmacies et ont décidé de faire passer les commandes par les grossistes-répartiteurs pour la suspension pédiatrique, afin de mieux répartir les lots sur le territoire. Sans succès.

Pour expliquer la situation, le gouvernement, dans son arrêté, met en avant la situation sanitaire en Chine, où les cas de Covid explosent après une levée soudaine de sa très stricte politique "zéro Covid". Certaines entreprises qui produisent du paracétamol dans le pays ont ainsi durci leurs règles pour leurs exportations alors que Pékin produit une grande partie du principe actif utilisé par les laboratoires à travers le monde.