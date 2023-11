Pénurie de médicaments : où en est-on ?

Concernant le Beyfortus, le traitement préventif contre la bronchiolite pour les bébés, actuellement réservé aux maternités dans l'attente de nouveaux stocks, elle a rappelé qu'il y a eu "200.000 doses sécurisées pour la France". Et d'avancer : "On est en train de travailler pour avoir des doses supplémentaires. J’ai rencontré le ministre cette semaine et je lui ai redit qu’on devrait être en mesure de dépasser ces 200.000 doses". La dirigeante a aussi promis qu'il "n’y aura pas de problème" sur la disponibilité du Doliprane. "Les usines tournent 24 heures sur 24, à Lisieux, à Compiègne, donc soyons tous responsables (...) on ne surstocke pas". Elle aussi confirmé que le Doliprane continuerait d'être produit à Lisieux (Normandie). "Non seulement on continuera à le produire mais en plus, les 20 millions qu’on a investis sur le site, ça va permettre de faire 140 millions de boîtes supplémentaires", a-t-elle dit.

Pour rappel, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a autorisé 47 pharmacies en France disposant d'un laboratoire à fabriquer artisanalement certains médicaments depuis décembre 2022. Pour faire face aux pénuries qui persistent néanmoins, des médecins se voient contraints de modifier leurs prescriptions avec des substituts, plus ou moins équivalents.