Pénurie de médicaments : le cri d'alerte d'un ado atteint de mucoviscidose

Du jour au lendemain, tout peut basculer. C'est, en substance, le message que Maxime, 15 ans, a tenu à adresser en urgence au ministre de la Santé, François Braun, alors que la pénurie de médicaments qui perdure en France, le plonge, ainsi que toute sa famille, dans une angoisse quotidienne. Atteint de mucoviscidose, une maladie génétique grave qui se caractérise principalement par des atteintes digestives et respiratoires, le jeune garçon doit en effet suivre scrupuleusement un traitement composé de dix médicaments journaliers indispensables à sa survie. Or, dans ce contexte de tensions d’approvisionnement, ses parents peinent de plus en plus à s'en procurer quatre.

"C’est un médicament que je prends matin et soir, si je n'ai plus ce médicament, je décède", a témoigné l'adolescent ce week-end auprès de BFMTV s'agissant de l'un d'eux. "Une vie de collégien peut basculer dans l'horreur", résume-t-il.