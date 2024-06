Le laboratoire britannique GSK a fait état vendredi de "tensions" d'approvisionnement de Ventoline en France. Or, ce médicament est crucial pour les personnes allergiques et asthmatiques. Comment expliquer que des pharmacies en manquent ?

La liste des médicaments souffrant d'un manque d'approvisionnement s'allonge. Le laboratoire britannique GlaxoSmithKline (GSK) a fait état, ce vendredi 7 juin, de "tensions" d'approvisionnement de Ventoline en France et a décidé de transférer des stocks en provenance de son site de production en Espagne. Le laboratoire est "au maximum de ses capacités de production" mais "depuis quelques semaines, le nombre de doses sur le marché n'a pas suffi pour répondre à la demande", a indiqué une porte-parole de GSK. Le groupe, qui se dit "confiant" dans le fait que la situation se règle "assez rapidement", invoque une demande mondiale forte.

Pour comprendre comment cette forte tension s'est installée, il faut s'intéresser au prix du flacon. Vendu à 4,60 euros en France, ce dernier est proposé dans d'autres pays européens à plus de 7 euros. Conséquence : ces marchés plus rentables seraient servis en priorité, avance la Fédération des Pharmaciens (FSPF).

L'Agence de sécurité du médicament assure qu'il n'y aura pas de rupture totale de stock

"Les médicaments français sont quand même particulièrement peu chers et on peut penser que les laboratoires globalement peuvent être attirés par des marchés mieux-disants que le marché français", explique dans le reportage en tête de cet article Fabrice Camaioni, vice-président de la FSPF. À cela s'ajoute "une hausse de la demande corrélée au fait qu’on est en période de pollen avec des allergies, et des retentissements respiratoires qui peuvent nécessiter de la Ventoline", rappelle le pharmacien auprès du Journal de Saône-et-Loire.

Le prix de la Ventoline s'élève à "4,60 euros en France quand c'est environ 32 euros en Italie : cette différence ne doit pas aider à ce que le marché français soit approvisionné", abonde Pierre-Olivier Variot, président de l'Union de syndicats de pharmaciens d’officine (Uspo), auprès de l'AFP. Mais pour les patients, cette explication commerciale est difficilement entendable alors que la demande est forte dans le pays, en alerte rouge au pollen pour la quasi-totalité.

Contactée par TF1, l'Agence de sécurité du médicament assure toutefois qu'il n'y aura pas de rupture totale de stock. Des mesures de production supplémentaires ont été mises en place pour livrer au plus vite les 21.000 pharmacies françaises.

En attendant, les professionnels se confrontent chaque jour à une véritable casse-tête : trouver de la Ventoline chez leurs fournisseurs. En témoigne l'exemple de Bruno Fellous, pharmacien à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) qui arrive à se faire livrer trois ou quatre boîtes par jour, quand il lui en faudrait cinq fois plus. Jusqu'à maintenant, il proposait un médicament de substitution, un générique qui, lui aussi, commence à faire défaut.