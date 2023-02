Pénuries de médicaments : vers un retour à la normale "d'ici un mois"

Pour assurer la continuité des soins et renflouer les réserves, les autorités ont "récupéré des doses supplémentaires d'amoxicilline" qui sont "en train d’être graduellement livrées du côté des pharmacies". Certaines officines ont également été autorisées à produire ce médicament. En complément, l'ANSM a "mis en place un suivi des stocks" et "un contingentement quantitatif et/ou qualitatif (priorisation de l’utilisation pour certains patients ou certaines indications)". En dernier lieu, "la responsabilité repose sur l’industriel, qui doit résoudre au maximum les problèmes ou, à défaut, nous avertir, le plus en amont possible", rappelle l'agence.

Sur le plus long terme, d'autres mécanismes - dont certains ont été annoncés dès le début du mois de février - vont être instaurés pour éviter, le plus possible, qu'une telle situation se reproduise. "Ce qu’il faut, c’est que l’on soit plus en capacité d’anticiper la suite", confirme le ministère de la Santé. En premier lieu, un "plan de gestion des épidémies hivernales" va être élaboré. "Le but est d’anticiper, dès l’été, la situation épidémiologique lors de l’hiver suivant afin de vérifier que nos stocks coïncident avec nos besoins estimés", souligne-t-on du côté de l'Avenue Duquesne. De même, un "plan blanc du médicament" va voir le jour, avec un certain nombre de "dispositions d’urgence en cas de forte crise". "Cela permettrait, par exemple, de réduire rapidement la consommation sur un produit donné, et donc de permettre aux patients en ayant vraiment besoin d’y avoir accès", affirme le ministère.

Ajoutons que depuis le 1er septembre 2021, les laboratoires pharmaceutiques ont l’obligation de constituer un stock de sécurité minimal de deux mois pour tous les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) destinés aux patients français. En cas de risques de tensions, l’ANSM peut porter ces stocks à quatre mois.