Pénuries de médicaments : encore des tensions sur le paracétamol pour enfants, embellie pour l'amoxicilline

Du côté du paracétamol, contenu notamment dans le Doliprane, "le contexte est assez compliqué et se poursuivra sur les prochaines semaines", a indiqué l'agence publique. Ce sont surtout les formes orales et les suppositoires, administrés aux enfants, qui subissent des tensions d'approvisionnement : "la situation va prendre un peu de temps à se normaliser", a-t-elle ajouté. Quant aux formes injectables et orales pour les adultes, "la situation est devenue plus confortable".

En cause derrière ces difficultés, une "demande très forte ces derniers mois et dernières semaines" : elle a augmenté de 13% en 2022, en particulier depuis l'automne, entre autres à cause de la circulation accrue du Covid-19 en cette fin d'année, pointe le cabinet du ministère. De l'autre côté, "l'offre a du mal à suivre", note l'ANSM.

Pour répondre à ces tensions, celle-ci a déployé plusieurs mesures, qu'elle annonce poursuivre : depuis le 7 décembre, les laboratoires ne peuvent par exemple plus vendre directement des formes pédiatriques aux pharmacies, mais doivent passer par les 200 grossistes répartiteurs, "pour une répartition la plus harmonisée possible sur le territoire". La recherche d'importations de médicaments depuis l'étranger s'avère en revanche délicate, puisque les tensions sur cette molécule frappent de nombreux pays à l'échelle mondiale.