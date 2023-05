Une première liste de près de 300 médicaments menacés de pénurie remise au gouvernement

Pour rappel, de plus en plus de médicaments - des antibiotiques aux anticancéreux en passant par le paracétamol ou les antiépileptiques - viennent à manquer dans les pharmacies, en France et ailleurs en Europe. Quelque 3500 signalements de ruptures de stock et de risques de ruptures ont été recensés en 2022, en nette hausse par rapport aux 2160 recensés en 2021, selon un bilan transmis récemment à l'AFP par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).