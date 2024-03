Périnée de l’homme : quel est le rôle de ce muscle négligé et pourtant essentiel ?

Chez la femme, de nombreux événements comme la grossesse ou la ménopause malmènent le périnée. Les muscles du plancher pelvien jouent un rôle important dans la continence anale et urinaire, chez la femme comme chez l’homme. Car oui, la gent masculine ne doit pas non plus négliger son périnée, au risque de se heurter à de nombreux troubles intimes.

Toutes les mères le savent : la rééducation périnéale est une étape incontournable après un accouchement. Elle aide à traiter les divers dysfonctionnements du plancher pelvien, comme l’incontinence, les envies impérieuses d’uriner ou encore la descente d’organe. Généralement, c’est au moment de la grossesse ou durant la ménopause que les femmes prennent conscience de l’importance de muscler et de tonifier leur périnée. Cet ensemble de muscles, souvent comparé à un "trampoline", permet de soutenir les organes pelviens (vessie, rectum, utérus) à leur place ! Dit autrement, il sert de verrou durant l’effort, en toussant ou en éternuant. Chez l’homme, ce sont les problèmes d’incontinence, d’éjaculation précoce ou de pathologie de la prostate qui viennent rappeler l’existence et le rôle du périnée. Avant cela, les pressions abdominales ont moins d’impact sur les muscles périnéaux de l’homme.

À quoi sert le périnée chez les hommes ?

À force de communiquer essentiellement autour de l’importance du périnée chez la femme, on oublierait presque que les hommes possèdent, eux aussi, des muscles pelviens. Chez la gent masculine, le périnée est une zone musculo-tendineuse qui se situe entre l’anus et les parties génitales. Son rôle est d’assurer le bon fonctionnement de la fonction sphinctérienne, qui contrôle l’ouverture ou la fermeture de la vessie. Aussi, un périnée tonique et musclé joue aussi un rôle fondamental dans le plaisir sexuel, en aidant notamment à maintenir l’érection et à retarder l’éjaculation. Avec l’âge, le périnée perd en vigueur et en tonicité. Certains facteurs de risque, comme la constipation chronique, le cyclisme de haut niveau ou encore une chirurgie prostatique ou pelvienne, peuvent altérer le fonctionnement du périnée chez l’homme.

Quelles méthodes pour renforcer son périnée ?

Comme tous les autres muscles du corps humain, le périnée doit être entraîné et entretenu pour conserver sa performance ! Pour muscler son périnée après une opération, il est vivement conseillé de suivre des séances de rééducation périnéale masculine chez un kinésithérapeute spécialisé urologie. Elles consistent en une série de contraction-relâchement des muscles et du sphincter appelée "exercice de Kegel". Ces mouvements peuvent être pratiqués manuellement ou en utilisant un appareil d’électrostimulation pour stimuler les muscles du plancher pelvien avec des impulsions électriques. En fonction de vos symptômes et problématiques de santé, il est recommandé de prendre rendez-vous chez un physiothérapeute pour une évaluation périnéale. Ainsi, le professionnel pourra mesurer l’intégrité des muscles du plancher pelvien et proposer un plan d’action qui inclut généralement des exercices à faire à la maison et des conseils personnalisés à appliquer au quotidien.