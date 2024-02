"Ne plus jamais sentir aucune odeur, c'est un deuil" : 3 millions de personnes sont touchées par l'anosmie

Ce mardi 27 février, c'est la journée mondiale de l'anosmie : 3 millions de personnes vivent au quotidien sans odorat. Méconnue du public et peu financée, il s'agit d'une pathologie qui entraîne son lot de difficultés au quotidien. Pour autant, de nouveaux traitements commencent à se développer pour que les patients tentent de retrouver quelques odeurs.

"Ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est l'odeur de mes proches : le bisou à mon épouse et le câlin à mes enfants que je faisais tous les jours", se confie Jean-Michel Maillard, président-fondateur de l'association Anosmie.org. Il est atteint d'anosmie, une pathologie qui implique l'absence ou la perte totale de l'odorat. En France, 3 millions de personnes sont touchées par l'anosmie.

Près d'une cinquantaine de causes entraînent cette pathologie. Il y a l'anosmie congénitale qui se caractérise par l'absence d'odorat à la naissance et les anosmies acquises qui se développent au cours de la vie. Certaines causes sont plus fréquentes. Par exemple, l'anosmie virale, induite par un virus comme le covid ou une sinusite. L'anosmie traumatique, c'est le cas de Jean-Michel Maillard. "La nuit du 6 novembre 2015, à l'âge de 40 ans, j'ai fait un malaise vagal. J'ai découvert tout seul que j'avais perdu l'odorat", raconte-t-il à TF1 INFO. Claire Fanchini, membre du conseil d'administration de l'association, est atteinte de la même pathologie. "En 2014, j'habitais au Cambodge, j'avais 30 ans. Je me suis fait agresser sur une moto-taxi, je suis tombée sur la tête. La perte complète d'odorat a été immédiate. Ne plus jamais sentir aucune odeur, c'est un deuil, un vrai bouleversement dans une vie", se souvient-elle.

L'anosmie peut également être causée par un polype au niveau des sinus et du nez, liée à des traitements médicamenteux lourds comme les chimiothérapies ou consécutive à des tumeurs cérébrales. Elle peut aussi apparaître à cause de la pollution, du vieillissement normal d'une personne, et même être d'origine émotionnelle, subitement après avoir été confronté à quelque chose de traumatisant ou après avoir reçu une mauvaise nouvelle.

De multiples difficultés, loin d'être reconnues

Le problème, c'est que "ce handicap n'est pas reconnu par la société, alerte Claire Fanchini. J'en avais moi-même jamais entendu parler avant mon accident. C'est une perte invisible, les autres oublient que nous sommes porteurs de ce handicap et ont tendance à faire des comparaisons. Ils nous disent souvent : "Ce n'est pas grave, ça pourrait être pire, tu pourrais être aveugle !" Ils nient notre souffrance. On se sent incompris." C'est la raison pour laquelle Jean-Michel Maillard a créé l'association Anosmie.org et a importé, depuis 2018, la journée mondiale de l'anosmie qui se tient ce mardi 27 février. "Cette journée est importante, car c'est le moment où on en parle le plus. Je me bats pour faire connaître et faire vivre ce sujet", affirme-t-il. "Elle permet de sensibiliser le plus grand nombre sur ce que cela représente pour nous au quotidien", ajoute Claire Fanchini.

Comme beaucoup pourraient le penser, être anosmique n'est pas anodin et entraîne de multiples problématiques au quotidien. "On n'a plus accès à notre propre odeur, c'est notre hantise de sentir mauvais, donc on n'a plus confiance en nous-même", lâche Claire Fanchini. "Cela peut paraître banal, mais l'odeur du gel douche en sortant de la douche par exemple, ce sont des odeurs rassurantes", poursuit Jean-Michel Maillard. Ils sont aussi privés de "sentir toutes les odeurs de l'environnement : marcher au bord de la mer ou en forêt, sentir les fleurs...", cite Claire Fanchini, avec nostalgie. Mais aussi des odeurs qui doivent alerter. D'une certaine façon, "on met les personnes en danger parce qu'on ne sent pas une fuite de gaz, un départ de feu ou encore un aliment avarié. On est aussi dans une certaine insécurité", avoue-t-elle.

Qui dit odorat, dit aussi goût. "Le plaisir du repas n'existe plus", lâche le président de l'association. En effet, comme l'explique Claire Fanchini, "les plaisirs en bouche sont apportés à 80 % par l'odorat. Donc, la perte d'odorat implique la perte du goût. Il n'y a aucun arôme et aucune différence entre les aliments. Il faut imaginer qu'on mange une éponge !" Au-delà de cela, c'est "tout le rapport aux autres qui est bouleversé, assure-t-elle. Il y a un véritable décalage, on n'arrive plus à interagir avec les autres, notamment dans les moments de convivialité qui sont propres aux repas."

Et c'est aussi la vie intime qui est déstabilisée. "On n'est pas capable de sentir l’autre et en plus, il est difficile de se livrer avec un corps qu’on ne maîtrise plus. On peut exploiter d'autres sens, mais l'odorat a sa raison d'être et on ne peut pas le remplacer. On ne le surmonte jamais vraiment, il faut s'adapter et cela se compte en années", détaille Claire Fanchini. Les hommes anosmiques totaliseraient cinq fois moins d'aventures que les hommes en pleine possession de leurs moyens olfactifs.

Quelles solutions ?

Les causes de l'anosmie sont nombreuses et assez imprévisibles. Dès le plus jeune âge, l'odorat des enfants n'est jamais testé en comparaison à la vue et à l'ouïe, d'où la nécessité du dépistage. "Avec les scientifiques du CNRS, on essaye de créer un protocole de dépistage rapide, peu onéreux et fiable : un test d'odeurs. Les parents, comme les enfants, ne connaissent pas toujours bien ce handicap et ne le remarquent pas. Le test a pour objectif de détecter si l'enfant est anosmique de naissance, et les causes, et ainsi assurer sa prise en charge dans un parcours médical adapté avec des ORL et une aide psychologique", expose la membre du conseil d'administration de l'association. À terme, le protocole devra être généralisé, systématique et disponible auprès des pédiatres, des PMI et des écoles.

À l'heure actuelle, "pour les personnes nées sans odorat, il n'y a pas de traitements et pas d'opération possible. Elles ne pourront pas espérer le retrouver un jour", certifie Claire Fanchini. Cependant, le tableau n'est pas si sombre. Pour les personnes qui ont une anosmie acquise, il existe un protocole de rééducation olfactive conçu avec le CNRS. Il consiste à sentir des huiles essentielles le matin et le soir pendant 16 semaines. "On l'a proposé aux covidés et il s'est révélé plutôt efficace : certains ont retrouvé complètement et d'autres partiellement leur odorat. Mais il n'a pas le même impact sur tous les types d'anosmie", poursuit-elle. Pour ceux qui ont un polype, ils peuvent se faire opérer pour le retirer ou prendre un médicament, le Dupixent de Sanofi, premier médicament biologique approuvé dans l’Union européenne.

D'autres traitements sont déjà très prometteurs pour certains cas, notamment les injections de plasma à l'intérieur des fosses nasales. Une pratique réalisée en Belgique et seulement à titre expérimental en France. D'autres sont à l'étude, comme les prothèses olfactives, placées à l'intérieur du nez, qui permettraient de détecter les odeurs. En plus, l'association Anosmie.org "soutient individuellement les personnes anosmiques", avec des appels, des visios et des réunions.

"Comme la pathologie est méconnue, la recherche est malheureusement peu financée. C'est pour cela qu'on est encore loin en termes de traitements. À l'avenir, il faut que nous ayons plus de financements pour la recherche et qu'il y ait davantage d'enseignements de cette pathologie dans les facs de médecine", reconnaît Claire Fanchini. "Il faudra quelques décennies, je garde espoir", soutient Jean-Michel Maillard. Pour cette journée mondiale de l'anosmie, l’association organise un webinaire à 20 heures. Pour y participer, il suffit de s'inscrire. Des stands sur l'anosmie seront également implantés dans plusieurs centres hospitaliers partout en France.