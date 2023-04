Des bébés qui "vomissent" à trop pleurer ou qui "hurlent de faim" : ces maltraitances en crèche dénoncées par un rapport

Parmi les catégories ayant fait l’objet de remontées les plus importantes, le rapport liste : la négligence, la violence physique et psychologique, et le forçage alimentaire qui a fait l’objet d’un nombre conséquent de témoignages. Le rapport restitue un certain nombre de verbatims les illustrant. Ils tournent autour du non-respect des rythmes de sommeil ("des agents réveillent les enfants, il est l’heure de goûter et on n’aura pas le temps de prendre nos pauses après" ; "bébés comme plus grands au lit à midi, que l’enfant ait dormi le matin ou non" ; "les coucher parce que c’est l’heure et les laisser hurler dans leur lit"...).

Ou encore des pleurs des enfants laissés sans réponse ("des enfants laissés en pleurs jusqu’à ce qu’ils s’endorment d’épuisement" ; "laisser pleurer un enfant dans la salle de sieste jusqu’à ce qu’il en vomisse" ; "mettre des enfants de plus de 2 ans dans des chaises hautes pour qu’ils ne bougent plus" ; "des bébés qui hurlent de faim" ; "mettre un enfant dans un lit en interdisant à l’équipe d’aller le chercher sous prétexte 'qu’il hurle ici ou dans le lit, c'est pareil'"...).

Beaucoup d'adultes interrogés ont par ailleurs décrit des changes non réalisés faute de couches ou de temps ("laisser un enfant avec une couche souillée, car ce n’est pas le moment des changes" ; "couches pas changées pendant plus de 5h" ; "ne pas donner à boire comme ça on change moins les couches"…) , mais aussi des paroles humiliantes ou dévalorisantes prononcées ("enfant insulté, 'tu chouines pour rien', 'tu sens mauvais', 'tes parents sont trop riches'" ; "dire à un enfant qui a une couche uniquement pour la sieste et qui demande au réveil d’aller aux toilettes 'tu as une couche fais dedans'" ; "menace d’être mis sous la douche s’il ne s’endort pas"...).